العراق يتوقع تمديد اتفاقية العمل بسياسات الانتاج الحالي في اجتماع أوبك المقبل

2021/12/01 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدَّدت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، أسباب انخفاض أسعار النفط خلال الأيام الماضية، فيما رجَّحت نتائج اجتماع اوبك المقرر عقده يوم غد الخميس.وقال عبد الجبار في تصريح صحافي، تابعه “المركز الخبري الوطني”، […]

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