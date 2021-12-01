العدل تفرج عن 925 نزيلاً خلال تشرين الثاني 2021

2021/12/01 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، يوم الاربعاء، عن إطلاق سراح 925 نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي للعام الحالي 2021.وجاء ذلك في بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، وأشار […]

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