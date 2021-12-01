الاتحاد الدولي يعلن الغاء لعبة الاسكواش

2021/12/01 | 13:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأسف للإعلان عن أن بطولة الإسكواش للرجال لعام 2021 .

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