المفوضية: أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب سترسل اليوم للمحكمة الاتحادية

2021/12/01 | 13:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، موعد إرسال أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، فيما أشارت الى أن جميع الشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية متعلقة بالقضايا الفنية.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح، إن “أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب سترسل اليوم، إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”، مبيناً، […]

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