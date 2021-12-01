2021/12/01 | 14:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ohBqafCzKk8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. نقابة الفنانين تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً وسط مشاركة نسوية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. نقابة الفنانين تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً وسط مشاركة نسوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).