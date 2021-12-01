إردوغان: تركيا تسلك طريقا “محفوفا بالمخاطر لكن صائبا” حيال الاقتصاد

2021/12/01 | 14:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء أن تركيا تسلك طريقا “محفوفا بالمخاطر لكنه صائب” حيال الاقتصاد، يقوم على خفض معدلات الفائدة رغم تدهور العملة الوطنية بشكل حاد.وقال أمام نواب حزبه الحاكم في كلمة أمام البرلمان في أنقرة “الذي … Readmore

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