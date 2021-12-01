انخفاض مرتقب لدرجات الحرارة يفتح الباب لموسم الثلوج في العراق

2021/12/01 | 14:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الأربعاء، إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في تدوينة له تابعها NRT عربية، (1 كانون الأول 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى حالة عدم استقرار تؤثر على المناطق الشمالية اليوم وتنتهي غدا الخميس وتكون ذروتها الليلة ترافقها كتلة هوائية باردة".

واضاف العلي، انه "في المنطقة الشمالية، امطار مابين المتوسطة والغزيرة احيانا، على مناطق نينوى، أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك، شمال صلاح الدين، شمال ديالى، شرق ديالى الحدودية، الغزارة القوية على المناطق الجبلية مع هطول الثلوج"، لافتا الى انه "في المناطق الوسطى والجنوبية والغربية لا توجد امطار".

وبشأن معدلات الحرارة، توقع "انخفاض في درجات الحرارة خلال يوم غد الخميس والجمعة لتكون الأجواء باردة ودرجات الحرارة المتوقعة العظمى خلال النهار كما يلي:

المنطقة الشمالية 8 إلى 14

المنطقة الوسطى 15 إلى 20

الفرات الأوسط 21 إلى 22

المنطقة الجنوبية 23 إلى 25

المنطقة الغربية 13 إلى 15

اما حركة الرياح فانها "جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول كليا يوم غد الخميس إلى شمالية غربية باردة معتدلة إلى نشطة السرعة".

N.A

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