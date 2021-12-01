2021/12/01 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمين اليوم الأربعاء، إطلاق البوابة الإلكترونية للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “التقديم عبر البوابة الإلكترونية لدائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تطلق بوابة التقديم للجامعات والكليات الأهلية المركز الخبري الوطني.

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