انطلاق تدريبات اولى من نوعها بين روسيا واسيان

2021/12/01 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت الأربعاء في إندونيسيا تدريبات عسكرية هي الأولى من نوعها بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ووفقاً لوكالة “تاس” الروسية فقد شارك في مراسم الإطلاق السفير الروسي لدى آسيان ألكسندر إيفانوف والسفيرة الروسية لدى إندونيسيا ليودميلا فوروبييفا.

وقال إيفانوف :”تتعلق تلك التدريبات بالسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة … إننا نفتح صفحة جديدة في شراكتنا الاستراتيجية”.

وتجرى التدريبات البحرية بين روسيا وآسيان في المياه الإقليمية لإندونيسيا قبالة سومطرة الشمالية، ومن المقرر أن تستمر حتى الجمعة.



وستجرى المناورات بشقين، افتراضي وبحري.

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