2021/12/01 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نشرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، نص القرار الخاص بإجراء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث متوسط.وأدناه نص القرار:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



“NNC” تنشر نص القرار الخاص بإجراء امتحانات الدور الثالث المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. “NNC” تنشر نص القرار الخاص بإجراء امتحانات الدور الثالث) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. “NNC” تنشر نص القرار الخاص بإجراء امتحانات الدور الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).