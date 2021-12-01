طالبان تجدد دعوتها للولايات المتحدة الإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة

2021/12/01 | 14:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت طالبان دعوة الولايات المتحدة للإفراج عن مليارات الدولارات التي جمدتها، بعد محادثات استمرت يومين في العاصمة القطرية الدوحة.ودعت طالبان أيضا في الاجتماعات التي ترأسها وزير خارجية حكومة طالبان غير المعترف بها دوليا أمير خان متقي مع مبعوث الولايات … Readmore

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