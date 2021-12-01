كاميرا ترصد لحظة احتماء طلاب وهروبهم من الفصل أثناء إطلاق نار داخل مدرستهم بأمريكا

2021/12/01 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق الطالب مارك كلوسكا، البالغ من العمر 15 عامًا، اللحظة التي اجتمع فيها طلاب معًا واحتموا في الفصل أثناء حادثة إطلاق نار نشط في مدرسة أكسفورد الثانوية في ميشيغان.

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