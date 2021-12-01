جنايات النجف: المؤبد بحق مدان بتجارة المواد المخدرة

2021/12/01 | 14:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، عن صدور حكم بالسجن المؤبد بحق مدان بتجارة المواد المخدرة في النجف الأشرف.وذكر بيان لمجلس القضاء، أن “محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بحق مدان، بالسجن المؤبد مع غرامة مالية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة”.وأضاف أن “محكمة الجنايات نظرت قضية مدان عن جريمة حيازته على اربع كيلو […]

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