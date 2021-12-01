وزير التربية يوافق على قرار هيئة الرأي بشأن امتحانات الدور الثالث بشرط (وثيقة)

2021/12/01 | 14:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت وزارة التربية، الاربعاء، إجراء امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث متوسط من المكملين (بدرس او درسين) وطلبة الدور الثاني (الراسبين بدرس او درسين).

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (1 كانون الاول 2021)، فأن هيئة الرأي في الوزارة قررت إجراء امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث متوسط من المكملين (بدرس او درسين) وطلبة الدور الثاني (الراسبين بدرس او درسين).

والزمت الوزارة الطلبة باستيفاء اجور الخدمات الامتحانية ن الطلبة الراغبين باداء الامتحان (25) الف دينار لكل درس.

وشددت الوزارة على ان "هذا العام سيكون اخر عام دراسي يتم فيه اجراء امتحانات الدور الثالث".

وخول مجلس الوزراء، الثلاثاء، هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية منح اجراء امتحان "الدور الثالث" لطلبة الثالث المتوسط المكملين بدرس او درسين للعام الدراسي 2020 – 2021.

وذكرت وزارة التربية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2021)، ان "مجلس الوزراء يوافق على تخويل هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية منح اجراء امتحان "الدور الثالث" لطلبة الثالث المتوسط المكملين بدرس او درسين للعام الدراسي 2020 – 2021".

واشارت الوزارة الى ان "العام 2020 – 2021 سيكون هو العام الدراسي الأخير الذي يتم فيه اجراء امتحان الدور الثالث" .

والقى مجلس الوزراء، الثلاثاء، الكرة في ملعب وزارة التربية بشأن إجراء دور ثالث لطلبة الثالث المتوسط من عدمه.

وقال وزير الاتصالات أركان الشيباني في المؤتمر الصحفي لجلسة مجلس الوزراء (30 تشرين الثاني 2021)، إن "خطوات الحكومة أسهمت بتحسين الأوضاع داخلياً وخارجياً".

وأضاف الشيباني أن الجلسة شهدت "التأكيد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني".

وكشف عن "تخويل هيئة الرأي بوزارة التربية صلاحية إجراء الدور الثالث لطلبة الثالث متوسط من عدمها".

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