2021/12/01 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأعرجي لقائد الناتو: حريصون على تنفيذ قرار انسحاب القوات الأجنبية من العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:22

واع/

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