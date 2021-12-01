2021/12/01 | 14:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم السماح بتسـلم الأجور الدراسية أو التأمينات أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطلب رسميا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن إطلاق بوابة التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن إطلاق بوابة التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).