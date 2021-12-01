مفوضية الانتخابات: المجتمع الدولي بأكمله كان دعماً لانه متأكد من نزاهتها

2021/12/01 | 14:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنه لم يتم إثبات وجود أي تزوير بنتائج الانتخابات.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، إن عمل المفوضية لم ينته بإعلان النتائج النهائية للانتخابات، بل سيستمر بالتسجيل والتحضير للاستحقاقات القادمة.وأضاف، أن المجتمع الدولي … Readmore

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