بالفيديو.. اندلاع حريق داخل برلمان كردستان

2021/12/01 | 14:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاربعاء، باندلاع حريق في كافتيريا برلمان كوردستان يوقف جلسة اليوم.

وذكر مراسل NRT عربية، (1 كانون الاول 2021)، ان "حريقا اندلع في كافتيريا برلمان كردستان يوقف جلسة اليوم"، لافتا الى انه"حسب المعلومات الأولية انه ناجم عن تماس كهربائي".

واضاف، ان "جلسة برلمان علقت مع اندلاع حريق في مبنى برلمان كوردستان".

N.A

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