روسيا تطرد موظفين في السفارة الأمريكية

2021/12/01 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء إن وزارة الخارجية أمرت موظفي السفارة الأمريكية الموجودين في موسكو منذ أكثر من ثلاث سنوات بمغادرة البلاد بحلول 31 يناير (كانون الثاني).

تأتي هذه الخطوة بعد أن قال سفير موسكو لدى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن 27 دبلوماسياً روسياً وعائلاتهم طُردوا من الولايات المتحدة وسيغادرون يوم 30 يناير (كانون الثاني).

ولم يصدر تعليق بعد من السفارة الأمريكية في موسكو.

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