2021/12/01 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مستشار رئيس برلمان اقليم كردستان محمود خوشناو، اليوم الاربعاء، عن اندلاع حريق داخل مبنى البرلمان.وقال خوشناو لوكالة الانباء العراقية (واع)، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، ان “حريقا اندلع اليوم في مطعم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق داخل برلمان كردستان المركز الخبري الوطني.

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