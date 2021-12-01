التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثالث لطلبة المتوسطة

2021/12/01 | 14:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، جدول الامتحانات العامة للدور الثالث للدراسة العربية والكردية والتركمانية والأجنبية، للعام الدراسي 2020- 2021.

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