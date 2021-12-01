النفط تعلن إحصائية بالكميات المصدرة خلال شهر تشرين الثاني

2021/12/01 | 14:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن ايرادات الشهر الماضي، مبينة انها بلغت اكثر من 7 مليارات دولار.وذكر بيان لوزارة النفط، انه “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، فان مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليونا (192) الفا و(317) برميلاً، بايرادات […]

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