حريق في مبنى برلمان إقليم كردستان يعطل عقد الجلسة المقررة (فيديو)

2021/12/01 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اندلع حريق، الأربعاء، في مبنى برلمان إقليم كردستان، ادى إلى تعطيل عقد الجلسة المقررة لهذا اليوم.

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وذكر مراسل "ناس كرد"، (1 كانون الأول 2021)، إن حريقاً اندلع في كافتريا برلمان كردستان، وان المعلومات الأولية الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي وعلى اثره تم تأجيل عقد الجلسة البرلمانية المقررة لهذا اليوم.

وأضاف أن، النواب تركوا قاعة البرلمان و هرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

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