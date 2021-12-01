الإعمار توضح تفاصيل إنشاء طريق الدورة- اليوسفية وتحدّد موعد إنجازه

2021/12/01 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة ، اليوم الأربعاء، تفاصيل إنشاء طريق الدورة- اليوسفية، فيما حددت موعد إنجازه.

وقال مدير عام مديرية الطرق والجسور التابعة للوزارة حسين جاسم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"طريق الدورة ــ اليوسفية من الطرق الرئيسة وقامت دائرة الطرق والجسور وبتوجيه من الوزير بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واللجنة المشكلة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بحلّ العراقيل لهذا المشروع، كون مسار الطريق أقر من سبعينيات القرن الماضي".

وأضاف جاسم، أن "المشروع مُحال بجزأين، الجزء الأول يشمل التقاطع الذي يشمل الطريق السريع بغداد ــ بصرة والذي يعد بداية الطريق باتجاه بغداد ومن ثم المرحلة الثانية بحدود طول 14 كم وعرضه 15م وله طرق خدمية موازية من الجانبين إضافة إلى جسور مشاة وجسور فوقانية وتحتانية وقناة إروائية كون المنطقة زراعية ،وبالتالي لا بد لدائرتنا أن تأخذ بنظر الاعتبار الخدمات المقدمة للمواطنين ،وأن تنفذ بدون أن يكون هناك تأثير على حياتهم وأعمالهم".

وتابع أن"الدائرة خلال هذا العام وبعد الدعم المشار إليه ركزت جهودها بشكل كبير من خلال كوادرنا وعضويتها وضمن المعايشة في المشروع بشكل يومي بعد تقسيم العمل إلى مقاطع وأعطيت لشركتي آشور وحمورابي أجزاء من الطريق ،وأعطي جزء لشركة من القطاع الخاص لتسهيل وتسريع الإنجاز".

وبين جاسم أنه "خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان هناك تقدم في العمل وإنجاز حتى يكون متكاملاً في شهر آب من العام المقبل لكي يكون بديلاً للمنفذ الجنوبي الذي يعاني من اختناقات مرورية مكثفة".

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