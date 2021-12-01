عاجل | اندلاع حريق هائل داخل مطبخ برلمان إقليم كردستان

2021/12/01 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

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النواب يغادرون مبنى برلمان الإقليم وفرق الإطفاء تصل للموقعحريق في مبنى برلمان إقليم كردستان يعطل عقد الجلسة المقررةالنواب يغادرون مبنى برلمان الإقليم وفرق الإطفاء تصل للموقعاندلاع حريق هائل داخل مطبخ برلمان إقليم كردستان

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