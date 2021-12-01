2021/12/01 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةافاد مصدر قضائي، اليوم الاربعاء، بالقاء القبض على موظف بلجنة رفع التجاوزات متلبسا بالرشوة في البصرة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "تم القاء القبض على موظف في قائممقامية الزبير لجنة رفع التجاوزات متلبساً في الرشوة بعد مساومته المتجاوزين بأموال مقابل تركهم يتجاوزون دون إزالة تجاوزاتهم".واضاف ان "قضاء الزبير يعد معقلاً للتجاوزات التجارية والسكنية".

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