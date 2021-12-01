اندلاع حریق داخل مبنى برلمان كردستان

2021/12/01 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باندلاع حریق في مطعم داخل مبنى برلمان كردستان.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "حريقاً اندلع اليوم في مطعم داخل مبنى برلمان كردستان بسبب تسرب للغاز خلال فترة الغداء".واضاف ان "الحريق اجبر البرلمانيين على مغادرة قاعة الجلسات"، لافتاً الى ان "فرق الدفاع المدني حاولت إخماد النيران، دون ورود أنباء عن وجود إصابات في صفوف أعضاء البرلمان".

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