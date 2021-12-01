مستشار الأمن القومي يؤكد حرص العراق وحكومته على تنفيذ قرار البرلمان القاضي بانسحاب القوات القتالية

2021/12/01 | 14:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، حرص العراق وحكومته على تنفيذ قرار البرلمان القاضي بانسحاب القوات القتالية.وذكرت المستشارية في بيان:" ان الاعرجي التقى بمكتبه اليوم الأربعاء، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق مايكل انكر، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين العراق وبعثة الناتو، واستمرار دعم الناتو، لبناء قدرات القوات العراقية".وأكد الأعرجي حرص العراق وحكومته على تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي القاضي بانسحاب القوات القتالية الأجنبية من العراق في نهاية العام الحالي، تنفيذاً لمخرجات الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، مشيرا الى رفضا التصريحات التي تتعارض لما تم الاتفاق عليه .واوضح الأعرجي أن القوات العراقية اكتسبت خبرة كبيرة وهي قادرة على قتال داعش، وتمتلك الإمكانيات لدحر الإرهاب، مؤكدا أن التعاون مع بعثة حلف الناتو في العراق يصب في مجالات التدريب وبناء القدرات وتقديم الاستشارة للأجهزة الأمنية والأكاديميات العسكرية ./انتهى7

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