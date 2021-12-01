ورشة في ميسان بعنوان مكافحة ادغال الحنطة

2021/12/01 | 14:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت مديرية زراعة ميسان ورشة بعنوان (مكافحة ادغال الحنطة) أستعدادا لانطلاق حملة مكافحة ادغال الحنطة في المديرية بدعم من دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة".وتناولت الورشة التدريبية محورين احدهما شمل أضرار الادغال وتشخيصها وقياس كثافتها في الحقل وطرق مكافحتها ، و تقييم كفاءة المكافحة ، فيما شمل المحور الثاني آلية تجهيز المزارعين والفلاحين والوقت المناسب للمكافحة"./انتهى س

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