2021/12/01 | 14:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، عن صدور حكم بالسجن المؤبد بحق مدان بتجارة المواد المخدرة في النجف الأشرف.وذكر بيان لمجلس القضاء، أن “محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بحق مدان، بالسجن المؤبد مع غرامة مالية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة”.وأضاف أن “محكمة الجنايات نظرت قضية مدان عن جريمة حيازته على اربع كيلو غرامات من مادة المثيل (امفيتامين المخدرة) بقصد الاتجار بها وترويجها وبيعها على المتعاطين”.ولفت البيان إلى أن “الحكم بحق المدان يأتي استنادا لاحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المؤبد بحق مدان بتجارة المواد المخدرة في النجف الأشرف عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤبد بحق مدان بتجارة المواد المخدرة في النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤبد بحق مدان بتجارة المواد المخدرة في النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).