النفط تعلن احصائية بيع النفط خلال الشهر الماضي

2021/12/01 | 15:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة أشارت الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 77.333 ) دولاراً.

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