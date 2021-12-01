مستشار الكاظمي: اعتماد سعر 50 دولاراً للبرميل في موازنة العام المقبل

2021/12/01 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، عن إعداد موازنة وصفها بالتحوطية لعام 2022، مشيراً إلى احتمال اعتماد الموازنة الجديدة على الاقتراض.

وقال صالح في حديث لصحيفة الصباح الرسمية إن مسوَّدة موازنة العام المقبل جاهزة، وتحتوي للمرة الأولى على خطة للمشاريع الاستثمارية واضحة ومبنية لمدة ثلاث سنوات، كاشفاً عن أن الموازنة بُنيت على أساس سعر نفطي بلغ 50 دولاراً للبرميل، بالرغم من أن أسعار النفط الحالية تجاوزت الـ 80 دولاراً للبرميل.



ولفت إلى أن احتمالية الاقتراض موجودة في جميع الموازنات كاجراء تحوطي، مستبعداً احتمال تأثير متحور “أوميكرون” في الاقتصاد عامة، مبيناً أن المتحور الجديد قد يقلل من أسعار النفط.

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