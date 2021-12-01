2021/12/01 | 15:10 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار الدولة مع امل علي | ما بعد النتائج .. نهاية الانسداد ام بداية لازمات جديدة؟ | 2021/11/30) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fmlKrk31Gio
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار الدولة مع امل علي | ما بعد النتائج .. نهاية الانسداد ام بداية لازمات جديدة؟ | 2021/11/30) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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