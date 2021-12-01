2021/12/01 | 15:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RwLqJqMwCxY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو يظهر اللحظات الأولى لاندلاع حريق مبنى برلمان كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيديو يظهر اللحظات الأولى لاندلاع حريق مبنى برلمان كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).