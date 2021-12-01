تعرف على الاصوات النهائية لمرشحي “تقدم” في بغداد

2021/12/01 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر وكالة “تقدم”، النتائج النهائية لمرشحي التحالف بعد اعلان النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات.

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بعد اعلان النتائج النهائية..



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