حملة مداهمات في ألمانيا لمكافحة تهريب البشر

2021/12/01 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت الشرطة الاتحادية الألمانية حملة مداهمات وتفتيش في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء شملت 41 عقاراً في ثلاث ولايات ألمانية للاشتباه في جرائم متعلقة بتهريب البشر وتدبير إقرارات أبوة زائفة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحملة تركزت في ولاية برلين، حيث تم تفتيش 38 عقاراً، مضيفاً أنه تم تفتيش عقاراً في كل من مدينتي بوتسدام وشبرمبرج بولاية براندنبورغ، وآخر في مدينة زوندرهاوزن بولاية تورينغن.

وبحسب بيانات المتحدث، استهدفت عمليات التفتيش 18 رجلاً ألمانياً و 23 امرأة فيتنامية.

وتشتبه السلطات في أن هؤلاء النسوة أتين إلى ألمانيا بشكل غير قانوني.



ومن أجل تدبير وضع إقامة قانوني لهن، يُشتبه في أنهن حصلن على إقرارات أبوة زائفة.

وبحسب بيانات الشرطة، تُجرى التحقيقات ذات الصلة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث جرى التحري عن امرأة يشتبه في تدبيرها إقرارات أبوة زائفة.

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