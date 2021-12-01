2021/12/01 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تمارس هولي بيك ركوب الأمواج وحدها، بل تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات وابنها البالغ من العمر 5 سنوات، مع العلم أنهما يشاركانها في رحلاتها منذ أن كانا يبلغان من العمر أشهر فقط!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. طفلان صغيران يتحديان أمواج أمريكا على لوح تزلجهما الخاص) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. طفلان صغيران يتحديان أمواج أمريكا على لوح تزلجهما الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).