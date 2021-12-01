ليبيا.. المحكمة تعيد الدبيبة لسباق انتخابات الرئاسة بعد رفض الطعون

2021/12/01 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة استئناف طرابلس إعادة المترشح رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، لسباق انتخابات الرئاسة بعد اسقاط الطعون المرفوعة ضده، بحسب ما أفاد مراسل قناة الحرة.

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