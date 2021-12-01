بالوثيقة.. التربية تعلن ايقاف التنسيب للملاكات التدريسية بين المديريات

2021/12/01 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية العراقية، الأربعاء، بإيقاف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين المديريات.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (1 كانون الأول 2021)، فإن "الوزارة قد قررت وزارة التربية إيقاف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين المديريات والنظر بالطلبات الحرجة الخاصة فقط".

N.A

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