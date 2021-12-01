2021/12/01 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بتعرض أحد مكاتب الصيرفة الى سطو مسلح في محافظة الانبار.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (1 كانون الاول 2021)، ان "شخصا حاول سرقة صيرفة باستخدم سلاح ابيض (سكين) بمدينة الرمادي، حيث سرعان ما تدخلت القوات الامنية والقت القبض عليه".

واضاف المصدر ان "المتهم تم تسليمه الى مركز الشرطة من اجل مثوله امام القضاء بعد اكتمال التحقيقات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مكتب صيرفة يتعرض لسطو مسلح والامن يتدخل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: مكتب صيرفة يتعرض لسطو مسلح والامن يتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).