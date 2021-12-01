2021/12/01 | 15:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت الولايات المتحدة اليوم روسيا من “عواقب وخيمة” إذا غزت أوكرانيا فيما بحث وزراء حلف شمال الأطلسي في سبل مواجهة الحشد العسكري الذي تقوم به موسكو على حدود جارتها.ويأتي اجتماع الحلف المقرر منذ أمد طويل في ريغا عاصمة لاتفيا، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تحذر روسيا من عواقب وخيمة في حال غزت اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تحذر روسيا من عواقب وخيمة في حال غزت اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).