2021/12/01 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى معاهدة دولية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها.هذا القرار اتخذ بالإجماع خلال الدورة الاستثنائية الثانية لجمعية الصحة العالمية التي انعقدت في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدول الأعضاء بالصحة العالمية تتفق على بدء مفاوضات بشأن مكافحة الأوبئة المركز الخبري الوطني.

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