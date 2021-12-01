أوستن يصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء مشاورات أمنية

2021/12/01 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كوريا الجنوبية الأربعاء، لإجراء محادثات أمنية سنوية مع نظيره الكوري الجنوبي سوه ووك.

وكتب أوستن، على موقع تويتر، بعد الهبوط في قاعدة أوسان الجوية الأمريكية جنوب سول، : “من المهم الحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن السبل الرئيسية لتحقيق ذلك العمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء مثل جمهورية كوريا”.

ومن المتوقع أن يركز اجتماع أوستن وووك، والمقرر الخميس في سول، على التحالف المشترك بين البلدين وتنسيق سياستيهما بشأن كوريا الشمالية.

وخلال زيارته لكوريا الجنوبية في مارس (آذار)، أكد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على مواصلة العمل من أجل “النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”.

وكانت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن زيارة أوستن، التي ستستمر ثلاثة أيام، ستتطرق إلى “التهديدات” التي تشكلها كوريا الشمالية.

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