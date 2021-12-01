2021/12/01 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، دانت وزارة الخارجية اللبنانية ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي" الذي استهدف السعودية، فجر الأربعاء، بزورق مفخخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يعلن موقفه من استهداف السعودية بزورق مفخخ.. فماذا جاء في بيان الخارجية؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يعلن موقفه من استهداف السعودية بزورق مفخخ.. فماذا جاء في بيان الخارجية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).