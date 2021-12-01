زين العراق تطلق مبادرة لتأسيس جيل شبابي ذي كفاءة بمبادرات وبرامج للشباب والابداع

2021/12/01 | 15:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمثّل شريحة جيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ما يقارب 16% من سكان العالم، وتتوقع الدراسات أن يرتفع عدد الشباب بنسبة 7 % بحلول عام 2030، ليصل إلى حوالي 1.3 مليار شاب وشابة اما في العراق، يشكل الشباب نسبة عالية من عدد السكان، الذي وصل حسب آخر إحصاءات وزارة التخطيط الصادرة في العام 2020 إلى حوالي 40 مليون و150 ألف نسمة.

ويشير البنك الدولي إلى أن ما يقارب من نصف الشباب في العراق دون سن 19 عاماً وحوالي الثلث بين 15 و29 عاماً من المجموع السكان، وحسب أيضاً تقديرات البنك الدولي، يُعتبر الشباب من بين أكثر الفئات التي تضررت من تراجع الاقتصاد وارتفاع مستوى الفقر في حين يُقدر معدل البطالة بين الشباب بحوالي 36% في العالم ونحو 25% على مستوى العراق.

ويشير الخبراء إلى أن نحو 160 ألف إلى 170 ألف شاب عراقي، يتخرجون سنوياً من الكليات والمعاهد ولا يجدون فرص عمل، بناءً على ما تقدم فإن بناء مهارات الشباب العراقي وتوفير فرص العمل الملائمة، يشكل أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي وإعادة بناء الترابط والتآزر الاجتماعي في العراق، وهنا يأتي دور القطاعي الحكومي والخاص في تهيئة وإيجاد الفرص المناسبة للشباب.

برنامج ZY لدعم وتمكين الشباب

وضمن مظلة التنمية المستدامة فان زين تعمل على تحقيق اثر ايجابي في الاسواق التي تعمل بها، ان كان على الاقتصاد او البيئة أو المجتمع وفي العراق فان كما تبين من خلال الدراسات أن الاهتمام بالشباب وتمكينهم يعتبر من أهم اهتمامات زين العراق، انطلاقاً من التزامها كأكبر مشغل للاتصالات في العراق فأن الاستثمار في الشباب هو المفتاح لبناء مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً للعراق.



ويشكل برنامج تمكين الشبابZY، ترجمة عملية لرؤية زين وإيمانها بالدور المحوري للشابات والشبان لتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة الاستثمار في العقول الشابة الأمر الذي من شأنه تحقيق نهضة جديدة تقود نحو مستقبل أفضل للعراق

كما تحرص زين العراق من خلال “منصة زين للإبداع” ZINC على توفير متطلبات المشاريع والافكار من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتهيئة الظروف المناسبة لتطوير برامجها ومبادراتها لرسم طريق النجاح للمشاريع التي تستهدف طلاب الجامعات والخريجين وأصحاب المشاريع الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة، كما تعمل على توسيع نطاق الفئات المستهدفة من قبل منصة ZY، حيث تستهدف تعريف الأطفال واطلاعهم على التقنيات التكنولوجية الحديثة وتوسيع آفاقهم فيما يتعلق بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور والقضايا.

وتعمل زين العراق على توفير كل ما من شأنه ربط الشباب في ZINC مع داعمي الأعمال وشركات التكنولوجيا الكبرى، سواء من خلال الربط التلفزيوني، أو التواصل من خلال أجهزة وتطبيقات اتصال حديثة.



ويشكل “مركز زين للإبداع” ZINC وبرنامج ZY منظومة متكاملة من برامج ومبادرات وأدوات تعمل على تعزيز مسؤولية ريادة الأعمال وتفعيل بيئة ريادية منافسة على مستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى إيجاد الشراكات

الإستراتيجية التي تُعنى بتنمية الاقتصاد في مجال الريادة والإبداع وتهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق وبناء مستقبل أفضل.

شركاء المشوار

وتؤمن زين العراق بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الريادية العاملة في العراق، لتعزيز جهودها لتمكين الشباب العراقي وتوفير كل ما يحتاجونه من دعم ومساندة، حيث تواصل تعاونها مع مؤسسة المحطة لريادة الأعمال، أول مساحة عمل مشترك في بغداد وواحدة من المؤسسات الرائدة في مجال ريادة الأعمال بالعراق، وذلك منذ تأسيس المحطة عام 2018 وحتى اليوم، حيث حرصت زين على توفير الدعم لنشاطات المحطة.



وحرصت زين مؤخراً على تجديد الاتفاقية مع المحطة بهدف تعزيز التعاون المشترك، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسة للاستفادة من خبرات زين الشرق الأوسطية لا سيما في مجال تمكين الشباب ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن إطار برنامج ZY.

وتتيح هذه الاتفاقية المجال أمام المحطة لتدريب كوادرها وبناء برامجها الداخلية، والاستفادة من تواجد زين وموقعها الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط وتفاعلها وتجربتها الواسعة مع جيل الشباب والمشاريع الناشئة في الأسواق التي تنشط فيها.



هذا إلى جانب إطلاق سلسلة من المبادرات والبرامج بين الطرفين التي تهدف لتوفير الدعم للشباب والمشاريع الريادية.

كما تواصل زين العراق تنظيم برنامج التدريب الصيفي في ريادة الأعمال الذي يهدف إل تعزيز الوعي حول ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين الجدد، وشرح مختلف أساسيات ريادة الأعمال والعلامات التجارية والتسويق وإدارة المشاريع والتكنولوجيا المالية ووسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية وغيرها من المواضيع.



وشهدت نسخة هذا العام من برنامج التدريب الصيفي مشاركة أكثر من 70 طالباً من 11 جامعة من مختلف محافظات العراق، حيث تم تنظيمها على شكل مسابقة رقمية.



وتم تقديم التدريب من قبل متخصصين من زين العراق والأردن والكويت تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر مسارين هما التطوير المهني وريادة الأعمال من خلال أكثر من 12 جلسة.

زين بالتعاون مع المنصات والبرامج الدولية لدعم الشباب

كما تتابع زين العراق استضافة ورعاية البرامج والمبادرات، التي تهدف إلى تحقيق التواصل مع جيل الشباب واطلاعهم على أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال، حيث استضاف فريق متخصص من زين العراق بالتعاون مع مؤسسة المحطة مجموعة من جلسات Startup Huddle في مركز زين للإبداع ZINC.



ويعد Startup Huddle برنامجاً دولياً وجزء من الشبكة العالمية لريادة الأعمال حيث يجمع الشركات الناشئة لمناقشة تحدياتهم ومشاركة قصص النجاح مع الجمهور حول العديد من المواضيع المتنوعة..كما استضافت الشركة مجموعة من طلاب الجامعة الامريكية في بغداد من اجل اخذ نبذة عن المنصات الرقمية ودور الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء في مستقبل مجال الاعمال بالإضافة الى بعض مهارات التواصل حتى تساعدهم خلال فترة دراستهم الجامعية.وكذلك ضمن اتفاقية التعاون المشترك متعددة الزوايا بين زين العراق وجامعة البصرة، افتتحت زين العراق بالتعاون مع جامعة البصرة مختبر الحاسوب في كلية الإدارة والاقتصاد، قسم المحاسبة والي تم عبر توفير أجهزة الحاسوب والأدوات التفاعلية الاخرى لدعم جهود التعليم المدمج في الجامعة.

واستضافت منصة زين للابداع ZINC انشطة مؤسسة المحطة في البصرة بحضور العديد من المؤسسات الدولية والحكومية وأصحاب المشاريع الناشئة في المحافظة.



وتم تنظيم اجتماع تعريفي مع عدد من أصحاب المشاريع الناشئة لغرض الاستماع لهم ولمناقشة المشاكل والتحديات الي تواجههم حاليا وكذلك تم الاعلان عن انطلاق برنامج The Train الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والذي يهدف الى اعداد مدربين في مجال ريادة الاعمال والتفكير التصميمي Design Thinking.

“الشباب ومهارات المستقبل”

ويؤكد الرئيس التنفيذي لزين العراق علي الزاهد، على أهمية بناء القدرات الرقمية في العراق نحو إرساء التحول الرقمي، الذي يشكل السبيل الرئيسي لتحقيق النمو بصورة أسرع، معتبراً أن المفتاح الأساسي لتحقيق ذلك هو الارتقاء بمهارات جيل الشباب الذي يشكل أساس المجتمع العراقي، وإكسابه مهارات جديدة، وذلك من أجل التكيف مع “الوضع الطبيعي الجديد”.



وانطلاقاً من ذلك، تحرص زين العراق على توفير الدعم من خلال المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تنمية المهارات التنافسية والرقمية في العديد من القطاعات، من خلال المدارس والجامعات والقطاع الخاص، لضمان تعزيز الوعي حول المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية.

هذا التوجه من زين العراق يأتي ضمن استراتيجية مدروسة حيث أكدت تقارير منتدى الاقتصادي العالمي بشأن مهارات العالم المستقبلية، إن تنبؤ اتجاهات المهارات العالمية والمحلية والصناعة والمهارات الخاصة بالوظيفة، يمكن تعلمها لأنها ستكون مهارات أساسية بحلول عام 2025 .



وأكدت تلك الدراسات إن أفضل 5 مهارات عالمية لعام 2025، هي: التفكير التحليلي والابتكار، والتعلم النشط واستراتيجيات التعلم، وحل المشكلات المعقدة، والتفكير النقدي والتحليل، والإبداع والأصالة والمبادرة.

بحلول 2025، فإن 50% من العمالة حول العالم بحاجة إلى إعادة بناء مهاراتهم بما يتواءم مع مطلبات الوظائف والتطورات التي طرأت عليها، وخاصة إقحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بها..

بينما يتوقع 40% من العاملين حول العالم حاليا، أن عليهم تغيير وتطوير مهاراتهم في الوظائف التي يعملون بها، للتمكن من مواكبة التطور في العمل وهذا ما تعمل عليه زين العراق حيث توفر قدراتها وإمكاناتها لتوفير الدعم والمساعدة للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وايصال منتجات وخدمات هذه المشاريع إلى أوسع شريحة مستهدفة وبالتالي زيادة المبيعات وتعزيز مجالات النمو والتطور وإتاحة فرص العمل للشباب.



كما تحرص الشركة على فهم احتياجات الشباب والاستماع إلى آرائهم فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات التي تقدمها زين والبرامج التدريبية التي تهم جيل الشباب وتساهم في تمكينهم وتطوير مهاراتهم ليتمكنوا من المنافسة في المستقبل القريب.

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