العودة إلى كابل.. هل تعترف السعودية بحكم طالبان مجددا؟

2021/12/01 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة لافتة، أعادت السعودية حضورها بأفغانستان من خلال إعادة فتح القسم القنصلي لسفارتها في العاصمة كابل، مما يفتح باب النقاش مجددا بشأن إمكانية اعتراف الرياض بحكومة طالبان الجديدة.

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