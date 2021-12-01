الأعرجي يستقبل قائد بعثة الناتو للتأكيد على انسحاب القوات نهاية العام

2021/12/01 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي حرص الحكومة العراقية على تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات القتالية الأجنبية نهاية العام الحالي.

واكد الأعرجي خلال استقباله قائد بعثة حلف الناتو في العراق مايكل انكر، ان الحكومة تعتزم تنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن القوات العراقية تمتلك الإمكانيات لدحر الإرهاب، مؤكدا أن التعاون مع بعثة حلف الناتو يصب في مجالات التدريب وبناء القدرات وتقديم الاستشارة للأجهزة الأمنية والأكاديميات العسكرية.

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