حريق في مبنى برلمان إقليم كردستان اندلع في المطبخ وعطل انعقاد الجلسة

2021/12/01 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مستشار رئيس برلمان إقليم كردستان محمود خوشناو، اندلاع حريق داخل مبنى البرلمان.

وقال خوشناو في تصريحات صحفية، إن حريقاً اندلع في مطعم مبنى برلمان الإقليم ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية.

وأضاف ان الحريق ليس كبيراً، وفرق الدفاع المدني التي وصلت إلى المكان تقوم بإخماده، لافتا إلى ان الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي.

هذا، وأشارت مصادر خاصة للتغيير بأن أعضاء البرلمان خرجوا من المبنى تحسباً لأي طارئ، مشيرة الى ان الحريق اندلع خلال انعقاد جلسة البرلمان بحضور أغلب أعضائها لإقرار عدد من القوانين المهمة، ما تسبب بتعطيل الجلسة.

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