هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا تبلغ شركة Meta بوجوب بيع منصتها للصور

2021/12/01 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أبلغت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا شركة Meta، الشركة الأم لـ Facebook، بوجوب بيع منصة مشاركة الصور المتحركة Giphy .

وقالت الهيئة إن هذا الاستحواذ قد يضر بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمعلنين في المملكة المتحدة.

وخلصت الهيئة إلى أن استحواذ Meta على Giphy سيقلل من المنافسة بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت أن الصفقة أزالت بالفعل Giphy كمنافس محتمل في سوق الإعلانات المصورة.

هذا ووجدت إحدى اللجان أن Facebook سيكون قادرا على زيادة قوته السوقية الكبيرة بالفعل فيما يتعلق بمنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى عن طريق رفض أو تقييد وصول المنصات الأخرى إلى Giphy.

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