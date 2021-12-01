البيشمركة تداهم 3 مناطق زراعية على الحدود بين ديالى والسليمانية لتعقب خلية إرهابية

2021/12/01 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء، عن مداهمة نفذتها قوات البيشمركة لـ 3 مناطق زراعية على الحدود بين ديالى والسليمانية لتعقب خلية ارهابية خطيرة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قوة من البيشمركة مدعومة بالاسايش داهمت 3 مناطق زراعية على الحدود بين ديالى والسليمانية ضمن حدود الأخيرة، لتعقب خلية مرتبطة بداعش يقودها الارهابي ابو طلحة وفق المعلومات متورطة بالهجمات الاخيرة التي استهدفت البيشمركة في اكثر من موقع".

واضاف ان "المداهمات تجري وفق قوائم اهداف محددة للبيشمركة في إطار جهودها لاحتواء الخروقات الاخيرة والتي اثارت الرأي العام خاصة وإنها جرت في مناطق امنة جدا لم تشهد منذ سنوات اي خروقات دامية".

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